Sky Radio gaat vanaf volgend jaar vier keer per uur nieuws uitzenden tijdens de ochtenduren. Op dit moment is ’s ochtends op het hele en halve uur een nieuwsbulletin te horen. Vanaf januari komen daar tussen 7:00 en 9:00 uur updates bij om kwart over en kwart voor het uur.

Op een evenement voor adverteerders legde Talpa Network vorige maand uit waarom deze wijziging wordt doorgevoerd. Uit onderzoek blijkt dat luisteraars van Sky in de ochtenduren behoefte hebben aan nieuws en dat dat voor hen een meerwaarde is ten opzicht van luisteren naar Spotify.

Het non-stop radiostation zal volgend jaar ook qua format en marketing een wijziging doorvoeren. De focus wordt verlegd van “feelgood” naar “greatest hits”, waarbij de nadruk dus meer komt te liggen op de muziek dan de emotie. Aan het non-stopkarakter van het radiostation verandert niets.

