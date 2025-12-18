Sky Radio en Koninklijke Amarant Bakkers hebben het wereldrecord van grootste kerststol op hun naam gezet. De actie was onderdeel van de jaarlijkse charity-traditie van de zender. Op station Haarlem is de grootste kerststol gepresenteerd die daarmee wordt opgenomen in het Guinness Book of World Records. De stol, met een lengte van ruim 79,95 meter, werd aangesneden door Davina Michelle, ambassadeur van de Voedselbank. De enorme kerststol is uiteindelijk verdeeld in 300 kerststollen welke zijn gedoneerd aan de plaatselijke voedselbank.

“De feestdagen zijn voor veel mensen een tijd van warmte en overvloed, maar dat is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. De donatie van deze enorme kerststol brengt iets feestelijks op tafel bij gezinnen die het hard nodig hebben. We zijn enorm dankbaar voor dit hartverwarmende gebaar,” zegt Rian van Velzen, bestuurslid fondsenwerving bij de Voedselbank.

Record

Het vorige record uit 2010 stond op 71,2 meter. Met een flinke boodschappenlijst gingen de bakkers deze maand dan ook aan de slag: in de enorme stol ging bij benadering zo’n 112 kilo bloem, 25 liter gist, 4,6 kilo melk, 3,5 kilo eieren, 3 kilo suiker en 2 kilo boter. Voor de finishing touch werd daar nog 112 kilo gedroogd fruit, 3 kilo suiker en 47,5 kilo amandelspijs aan toegevoegd. Het resultaat: een 79,95 meter lange kerststol.

Foto: Sky Radio