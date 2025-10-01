Buiten zijn het nog zonnige nazomerdagen, maar de radiostudio van Sky Radio in Hilversum is alweer omgedoopt in kerstsferen. Vanaf vandaag is op het DAB+-kanaal Sky Radio Christmas non-stop kerstmuziek te horen. Dat kanaal is zowel via de digitale radio als online te beluisteren.

De komende weken wordt Sky Radio zelf ook omgetoverd tot ‘The Christmas Station’. Voorgaande jaren draaide het station vanaf eind november alleen nog maar kerstmuziek. De zender haalt tijdens de decembermaand altijd hoge luistercijfers met de kerstmuziek.

Op DAB+ vervangt Sky Radio Christmas het digitale kanaal Sky Radio Nice & Easy.

Foto: Sky Radio