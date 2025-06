Simone FM was een van de winnaars van de veiling van de regionale commerciële FM-frequenties: de zender is straks ook in Utrecht, Overijssel en Gelderland te horen. Het commerciële station breidt daarom de programmering verder uit. Hermen Schomaker presenteert vanaf augustus de middagshow op Simone FM, tussen 16:00 en 18:00 uur.

De roots van Simone FM liggen in Ter Apel: de zender is nu al in Drenthe en Groningen te horen op de FM, maar vanaf september komen daar dus een aantal andere provincies bij. “Nu de frequentieveilingen achter de rug zijn mag ik bekendmaken dat ik per 1 augustus de middagshow mag maken op Simone FM”, schrijft Hermen op Facebook. “Ik ben enorm dankbaar voor deze kans en verheug me enorm al die mooie uren radio.”

Hermen is al twee jaar te horen op Hitzzz, van dezelfde eigenaar als Simone FM. Op Hitzzz blijft Hermen op vrijdagmiddag een programma maken, van 15:00 tot 18:00 uur.

Foto: Simone FM