Sebastiaan Ockhuysen is voortaan niet alleen op zaterdagavond, maar ook op zondagavond te horen op NPO 3FM. Hij neemt de uren van ‘Wat Anders’ over en maakt van 22:00 tot 0:00 uur een programma. Hij was al op zaterdag te horen tussen 22:00 en 1:00 uur.

Met het stoppen van ‘Wat Anders’ is Omroep Zwart verdwenen van 3FM. Het programma was drie jaar lang te horen en werd gepresenteerd door Vincent Reinders en Veronica van Hoogdalem. Vincent stopte in het najaar, waarna Veronica het programma nog een paar maanden in haar eentje maakte. Zij is na de laatste uitzending van ‘Wat Anders’ in december ook gestopt bij 3FM.

VoorAan

Sebastiaan Ockhuysen maakt zijn programma’s in de zendtijd van PowNed. Het programma op zaterdagavond had tot nu toe geen naam, maar vanaf nu heet de late avondshow in het weekend ‘VoorAan’. Deze programmatitel werd eerder gebruikt voor het programma dat Olivier Bakker en Jamie Reuter tot eind 2024 maakten in de late avond op werkdagen.

Opvallend is dat ‘VoorAan’ op zondag niet tot 1:00 uur duurt. De nacht van zondag op maandag is de enige nacht per week waarop de nachtprogrammering al om 0:00 uur start en er drie dj’s een programma van twee uur maken.

Foto: NPO 3FM