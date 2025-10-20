Frank Renout stopt na 20 jaar als correspondent voor de NOS in Frankrijk. Hij wordt opgevolgd door Saskia Houttuin, die op dit moment correspondent voor West-Afrika is. Vanaf januari verhuisd ze van Dakar in Senegal naar de Franse hoofdstad Parijs.

Saskia is 36 jaar oud en werd geboren in de buurt van de Franse stad Grenoble. Ze begon haar journalistieke carrière in 2011 op de Franstalige Afrika-redactie van de Wereldomroep. Daarna werkte ze voor het Radio 1-programma ‘Bureau Buitenland. Sinds 2018 is Saskia Afrika-correspondent, eerst vanuit Kenia voor RTL Nieuws en Trouw. De afgelopen 3,5 jaar voor de NOS en de Volkskrant vanuit Senegal.

“Als klein meisje grapten mijn ouders al dat ik later correspondent in Parijs zou worden. Dat dit nu echt gaat gebeuren, voelt bij vlagen nog onwerkelijk. Maar bovenal ben ik ontzettend blij en vereerd dat de NOS mij deze prachtige post toevertrouwt. Het worden bijzondere, belangrijke jaren: de politieke storm die momenteel door Frankrijk raast, gaat voorlopig niet liggen”, aldus Saskia in een persbericht.

Foto: NOS / Stefan Heijdendael