Sander van de Pavert, bekend van Lucky TV, keert terug met zijn rubriek. Niet op tv dit keer, maar op de radio. Vanaf maandag 3 november is hij te horen met ‘Lucky Radio’ in de middagshow van Frank Dane op Radio 538.

Ruim twintig jaar lang maakte Sander humoristische filmpjes met Lucky TV, die te zien waren aan het einde van De Wereld Draait Door. 538-dj Frank Dane zei “heel trots” te zijn dat het werk van Sander straks te horen is in zijn middagshow. Daarvoor wordt bestaand audiomateriaal gebruikt en worden personen op humoristische wijze nagesynchroniseerd.

Het is niet duidelijk hoe vaak Sander straks te horen is op 538.

Foto: Screenshot DWDD