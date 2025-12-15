De confrontatie tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse president Donald Trump is door BNR-luisteraars uitgeroepen tot hét nieuwsmoment van 2025. Ze hebben het nieuwsfeit op 1 gestemd in de BNR Nieuws Top 200, waarvoor bijna 5000 stemmen zijn uitgebracht. BNR zendt de volledige lijst, een knipoog naar de Top 2000 van Radio 2, uit van maandag 15 tot en met vrijdag 19 december.

De ruzie tussen Trump en Zelensky vond plaats in februari en leidde wereldwijd tot verbazing en onrust. Het incident werd gezien als een vroeg signaal voor de koers van de Amerikaanse president ten aanzien van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Trump beloofde die oorlog binnen 24 uur na zijn aantreden te beëindigen, maar zijn houding riep juist nieuwe vragen op over de rol van de Verenigde Staten. Hoewel beide leiders later weer toenadering zochten, blijft de relatie gespannen.

Het is het tweede jaar op rij dat een onderwerp rond de Amerikaanse president de eerste plaats inneemt in de BNR lijst. Vorig jaar was de eerste editie van de lijst, die toen overigens nog een Top 150 was. In 2024 stond de verkiezingsoverwinning van Trump bovenaan, bij de eerste editie van de nieuwslijst.

D66

Op de tweede plaats in de BNR Nieuws Top 200 staat de verrassende verkiezingsoverwinning van D66. De partij van Rob Jetten behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen in oktober 26 zetels en werd daarmee de grootste partij.

De top 3 wordt gecompleteerd door de hybride oorlogsvoering vanuit Rusland. In verschillende Europese landen doken drones op bij cruciale infrastructuur, zoals havens, kerncentrales en vliegvelden, wat leidde tot zorgen over veiligheid en escalatie.

Foto: BNR