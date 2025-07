Ruud de Wild maakt deze zomer een week lang radio vanuit een camper op weg naar Zuid-Frankrijk. Van maandag 21 juli t/m vrijdagochtend 25 juli is twee keer per dag ‘Ruud de Soleil’ te horen op NPO Radio 2. De speciale locatie-uitzendingen zijn ’s ochtends tussen 6:00 en 9:00 uur en ’s middags tussen 16:00 en 18:00 uur te horen.

De NPO zegt over het project: “Ruud en zijn sidekicks Vivienne van den Assem, Bettina Holwerda en Gijs Hakkert reizen samen met miljoenen Nederlanders af naar Zuid-Frankrijk. In de tot studio omgebouwde Ruud du Soleil-camper trekt De Wild langs parkeerplaatsen vol vakantiegangers, campings, Franse steden en zelfs een wijngaard. Elke uitzending vanaf een nieuwe plek, met nieuwe verhalen. Met stops bij vakantiegangers, de ANWB in Lyon en de NOS Avondetappe.”

Het idee doet een beetje denken aan de uitzendingen die Baren van Deelen en Wijnand Speelman vorig jaar maakten op NPO 3FM. Tijdens het EK maakten zij ook de ochtend- en middagshow vanuit een camper.

Jan-Willem en Jeroen

De uitzendingen van ‘Ruud de Soleil’ vallen in de eerste week van de vakantie van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte die normaal de ochtendshow van Radio 2 presenteren. Zij zullen in de vier weken erna worden vervangen door Daniël Lippens en Roelof de Vries, die sinds dit jaar de vaste vervangers zijn van het ochtendduo. De afgelopen jaren viel Roelof al in voor de ochtendshow, eerst samen met Morad El Ouakili en vorig jaar met Giel Beelen. Jan-Willem en Jeroen zijn op 25 augustus weer terug.

Met ‘Ruud de Soleil’ begint ook de vakantie van Ruud de Wild. Zijn middagshow wordt deels vervangen door Eddy Keur en deels door Jeroen van Inkel. Op 18 augustus is hij weer terug.

Foto: NPO Radio 2 | Linda Stulic