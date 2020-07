Ruud de Wild heeft vanmiddag het plexiglasscherm tussen hem en zijn collega’s in de studio van NPO Radio 2 weggehaald. Volgens de dj is het scherm, dat er is geplaatst als coronamaatregel, “alleen voor de bühne”.

Tijdens ‘De Wild in de Middag’ vertelden Ruud en zijn sidekicks Cielke Sijben en Thijs Maalderink dat ze dichter bij elkaar wilden zitten. Het trio wilde af wil van het scherm dat er volgens hen voor zorgt dat het ‘heel onpersoonlijk’ is in de studio. “Er staat hier nog steeds zo’n soort ‘komt u uw paspoort halen’-scherm”, aldus Ruud. “Je bent een soort baliemedewerker”, vulde Thijs hem aan. Ruud: “Dit helpt toch allemaal niet meer.”

Tot de orde geroepen

Hierop tilden de twee sidekicks het scherm van het studiomeubel af. Dat kostte de nodige moeite, omdat het een groot en zwaar scherm is. Alleen het scherm rondom de plek van nieuwslezer Matijn Nijhuis bleef staan. Al vrij snel werd het team van de De Wild tot de orde geroepen door zendermanager Peter de Vries en werd het scherm weer teruggeplaatst in de radiostudio.

“We gaan hem er voor de bühne weer neerzetten”, zei Ruud de Wild vervolgens, om nog maar eens aan te geven dat hij niet denkt dat het scherm nut heeft. “Ik moet erbij zeggen: het is niet voor de bühne, het helpt allemaal echt”, zei hij twee minuten later op cynische toon.

Foto: NPO Radio 2