Ruud de Wild gaat aangifte bij de politie doen vanwege de doodsbedreigingen die hij ontvangen heeft. Die kreeg hij vanwege een item op NPO Radio 2 vorige week over Chinees eten. “Voor mezelf is het niet zo erg, maar ik heb ook kinderen”, vertelde Ruud vanmiddag op Radio 2. Hij zei de doodsbedreigingen in twee categorieën te verdelen: die vol met taalfouten laat hij links liggen.

“Het was een stom interview, dat hadden we ook anders moeten doen”, zei Ruud vandaag over het interview dat hij had met documentairemaker Julie Ng. Zij diende na afloop van het radiogesprek een klacht vanwege racisme in bij de NPO, die de klacht doorverwees naar Ruuds omroep PowNed.

Ruud heeft zijn excuses aangeboden en heeft daarvoor ook contact opgenomen met de documentairemaakster. PowNed zegt dat daarmee de kwestie afgehandeld is.

Foto: Darren Smith | KRO-NCRV