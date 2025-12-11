Rutger Radstaake stopt als nieuwslezer bij het ANP. Aanleiding is de strengere zzp-wetgeving, waardoor hij alleen nog op contractbasis bij het nieuwsbedrijf kan blijven en dus niet op freelancebasis. “Het nieuwslezen in dienstverband in combinatie met mijn freelancewerk als dj en podcastcreative blijkt lastig plannen”, schrijft Rutger daarover.

Veel mediaorganisaties scherpen hun regels vanwege de nieuwe zzp-wetgeving aan. Medewerkers die altijd freelance werkten krijgen een dienstverband of, als ze dat niet willen, wordt er afscheid van hen genomen. Nu dus ook van Rutger. “Jammer, maar regels zijn regels”, schrijft hij daarover. Hij blijft wel incidenteel te horen als nieuwslezer op Qmusic en JOE, beide eigendom van DPG Media.

Tussen 2018 en 2020 had Rutger een programma op NPO Radio 2, van 4:00 tot 6:00 uur. Een jaar later begon hij als invaller bij 100% NL en weer een jaar later werd hij invaller op Omroep Brabant. Ook was hij eerder te horen als invaller op NPO Radio 5.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2