Renate Eringa, directeur van de NOS, was vorig jaar ook maandenlang directeur van Codarts, een hogeschool voor theater en muziek in Rotterdam. Ze combineerde beide functies en verdiende daarmee in totaal 285.000 euro, schrijft RTL Nieuws. Daarmee zat ze zo’n 50.000 euro boven het maximumsalaris dat geldt voor bestuurders van publiek gefinancierde instellingen.

Eringa begon in juni 2024 als interim-directeur bij de NOS. Daarnaast werkte ze tot half augustus ook als directeur van hogeschool Codarts. Eerder ontstond al onvrede toen bleek dat Eringa vorig jaar bijna 29.000 euro per maand verdiende. Na alle ophef besloot ze om een paar maanden zonder salaris te gaan werken.

Experts kritisch

Directeuren van publieke instellingen, zoals de NOS is, moeten zich houden aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). In een reactie bij RTL Nieuws zeggen Eringa en de NOS dat de WNT niet is overtreden, omdat er geen sprake was van een vast contract.

Toch zijn experts kritisch. Zo zegt hoogleraar Barend Barentsen (Universiteit Leiden) bij RTL dat het er ‘heel sterk op’ lijkt dat de mazen van de wet zijn opgezocht. “Er zit een gat in de wet en daar is gebruik van gemaakt.”

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de regels voor topsalarissen in de publieke sector aanscherpen, schrijft RTL Nieuws.

Foto: NOS