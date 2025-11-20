Ronald Giphart wordt per 1 januari 2026 de nieuwe presentator van ‘De Taalstaat’ op NPO Radio 1. Hij volgt daarmee Frits Spits op, die na 52 jaar stopt met radiomaken en met pensioen gaat.

Ronald is vooral bekend als schrijver van tientallen romans, non-fictie boeken, filmscenario’s en kookboeken. “Frits Spits en zijn geweldige team hebben een jaloersmakend radioprogramma opgetuigd over hét onderwerp dat ons allen verbindt”, zegt Ronald in een persverklaring. “Als ik ooit ergens naar taalde was het om gevraagd te worden als portier van ‘De Taalstaat’.”

Vanaf 2021 had Ronald een nachtprogramma op Radio Veronica. Daar stopte hij in juni 2023 mee. “Ik verheug me zeer op de komst van Ronald als nieuwe presentator van ‘De Taalstaat’”, vertelt René Sommer, hoofdredacteur Journalistiek van KRO-NCRV. “Afgelopen zomer heeft hij al enkele malen proefgedraaid en dat is ons en onze luisteraars heel goed bevallen.”

Foto: Radio Veronica