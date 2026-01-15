Robert Jensen overleden na hartstilstand

Dj en presentator Robert Jensen is afgelopen maandag overleden aan een hartstilstand. Dat meldt zijn broer Frank Dane op sociale media. Jensen is 52 jaar geworden. Hij lag korte tijd in het ziekenhuis.

“Mijn geweldige broertje is er niet meer. Het is zo verdrietig. Ik ga je warmte zo missen lieve, lieve Robert. Waar je ook was op deze wereld. Ik kwam naar je toe en tot diep in de nacht was het magisch. Weet niet waar ik zou zijn zonder je. Wat een geluk dat jij mijn broertje bent. Voor altijd”, aldus Dane.

Onverwacht

Op de website van Jensen staat dat het overlijden onverwacht is. Dat hij zich dit weekend niet goed voelde, naar het ziekenhuis is gegaan en daar maandagavond is overleden. Frank Dane was afgelopen dagen al afwezig bij zijn middagprogramma op Radio 538.

Robert Jensen en zijn broer Frank Dane zijn een zoon van de viceconsul van de Deense ambassade. Frank gebruikt zijn achternaam als pseudoniem, waardoor ze niet snel met elkaar in verband worden gebracht.

Carrière

Robert Jensen begon zijn radiocarrière in 1991 bij de lokale radio in Leidschendam. Hij deed daarna een radioopleiding in Canada, wat zijn manier van radiomaken erg beïnvloedde. Hij was even filelezer bij de ANWB waarna hij naar Radio West ging.

Alfred Lagarde haalde hem naar de landelijke omroep. Hij kwam vaak bij Veronica op Radio 3, maar daar was geen plek. Daarom begon hij bij de TROS als stagiair.

Bij het commerciële Radio Veronica zijn kansen voor Jensen. Hij maakt er onder andere programma’s met Edwin Evers. In 1997 krijgt hij samen met Jeroen Kijk in de Vegte het middagprogramma. Ook Jan Paparazzi is er dan bij. Zijn echte doorbraak komt als hij naar de ochtend verhuisd. ‘Jensen in de Ochtend’ is een begrip.

Na een korte break keert hij op 1 oktober 2000 terug bij Veronica FM, later Yorin FM. Na een kort -en niet zo succesvol- uitstapje naar Noordzee FM, komt hij op 1 juni 2004 terug bij Yorin FM met ‘Jensen in de Middag’.

Televisie

Voor het grote publiek wordt hij bekend met zijn televisieprogramma ‘Jensen’ op Yorin en RTL 5 vanaf 2002. Als Yorin FM wordt verkocht aan SBS en Caz! gaat heten, gaat hij niet mee en richt hij zich op televisie.

Vanaf 2 augustus 2010 presenteerde Jensen, samen met Jan Paparazzi, het ochtendprogramma op Radio Veronica. Op 3 februari 2011 vertrekt Robert Jensen onverwachts bij Radio Veronica. Sindsdien is hij niet meer op radio te horen geweest.

In mei 2011 was de laatste aflevering van Jensen bij RTL 5 te zien. In 2016 en 2017 maakt Robert Jensen nog een programma over de Amerikaanse verkiezingen voor RTL en in 2018 keert ‘Jensen!’ terug, maar dat blijkt geen succes.

Corona

In 2018 start Jensen een eigen podcast ‘voor het echte geluid’. Hij keert zich tegen het coronabeleid en trekt ook klimaatverandering in twijfel.

Foto: Instagram Frank Dane