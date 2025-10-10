Rob van Someren noemt het ‘risicovol’ dat Gordon sinds vorige maand de ochtendshow op Radio 10 presenteert. “Gordon maakt een programma dat valt onder de categorie love it or hate it. Ik snap deze keuze niet”, zegt Rob in De Telegraaf. “Ik betwijfel of de Radio 10-luisteraar daarop zit te wachten. Maar de tijd zal het leren, ze zijn net begonnen.”

Rob moest zelf vorig jaar weg uit de middag van Radio 10. “Toen werd er ingezet op minder personality-programma’s. Nu zet je nota bene Gordon daar neer in de ochtend”, zegt de radiomaker, die zelf overstapte naar 100% NL.

De middagshow ‘Somertijd’ heeft 100% NL tot dusverre niet veel hogere luistercijfers bezorgd. Rob wijst er in de krant op dat radio ‘slow business’ is, dus dat veranderingen vaak tijd nodig hebben. “Je hoopt dat dingen sneller gaan, maar je moet ook reëel zijn. Alle radiostations in de top 10 hebben volledige vrijheid in hun muziekkeuze. Wij moeten 50 procent Nederlandstalige muziek uitzenden. Dat beperkt je keuzevrijheid enigszins.”

Foto: 100% NL