Rob van Someren is gestopt met zijn werk bij de politie. De dj van 100% NL kon het niet meer combineren met zijn werk voor de radio. Hij heeft meer dan twintig jaar bij de politie gewerkt.

“Ik maak nu 7 dagen in de week radioprogramma’s”, schrijft Rob op Instagram. “Er blijft dus weinig tijd over en het lukt me simpelweg niet meer om te combineren.” Door het wegvallen van mensen in zijn omgeving kwam de dj tot de conclusie dat er meer was dan alleen werk.

“Gelachen, spannende en mooie momenten, situaties die te gek voor woorden waren, diep en diep tragische dingen meegemaakt, maar gelukkig ook met regelmaat het verschil kunnen maken”, vervolgt Van Someren. “Vanaf 01-01-26 hoofdagent af, het zal even wennen zijn.”

Naast zijn werk bij 100% NL blijft Rob ook te horen in het weekend voor Grand Prix Radio. Daarnaast is hij ook nog trouwambtenaar.

Foto: 100% NL