Rob Stenders viert volgende week woensdag dat hij precies 40 jaar op de radio te horen is. In een speciale uitzending op Radio Veronica komen bekende radiomakers langs, waaronder Edwin Evers, Frits Spits, Jeroen van Inkel, Stefan Stasse en Jeroen Kijk in de Vegte. Ook zijn er live-optredens van onder meer Danny Vera en Peter Koelewijn.

‘The Greatest Night in Radio’, zoals de jubileumuitzending heet, is volgende week woensdag 3 december van 19:00 tot 3:00 uur te horen op Radio Veronica. Van 1:00 tot 3:00 uur zendt Radio Veronica de allereerste radio-uitzending uit die Rob ooit maakte.

Lulijzer

“40 jaar achter het lulijzer”, zegt Rob. “Ondanks dat ik meestal in het leven de aandrang heb om festiviteiten tot het minimum te beperken, vond ik 40 jaar op de Nationale radio waarin ik ziel, zaligheid, muziek en veel ego heb gedeeld, een acceptabele reden om er toch iets moois van te maken.”

De naam van zijn jubileumprogramma ‘The Greatest Night in Radio’ is een knipoog naar ‘The Greatest Night in Pop’, de muziekdocumentaire waar wereldberoemde artiesten met elkaar samenwerkten.

Foto: Radio Veronica