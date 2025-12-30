Rob Janssen is vanaf 1 januari de nieuwe zenderstem van NPO Zappelin. Hij volgt daarmee Fenna Ramos op, die in opspraak raakte door beschuldigingen van wangedrag. Rob Janssen was al te zien bij NPO Zappelin als presentator in ‘Natuur de Luxe’ en in de rol van ’Groenteman Gijs’, die in 2023 werd bekroond met de Willem Wilminkprijs voor het beste kinderlied met Groente of fruit?.

“Ik kijk ernaar uit om met mijn stem bij te dragen aan de herkenbaarheid en warmte van de zender, voor jonge kijkers en hun ouders. Geweldig om daar deel van uit te mogen maken”, aldus de dj van NPO 3FM.

Foto: Elvin Boer