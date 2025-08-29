Radio-dj’s Rob Janssen en Bas Menting zijn vanaf maandag elke dag te zien en te horen op SBS6. Het duo presenteert de spelshow ‘Prijzenjacht’, een reïncarnatie van het format ‘The Price Is Right’. Rob Janssen neemt de studiopresentatie op zich en Bas Menting is te horen als live voice-over, die een belangrijke rol heeft in het programma.

Het is opvallend dat Rob het programma presenteert, omdat hij dj is bij NPO 3FM, terwijl SBS6 van Talpa Network is. Hij werkt als freelancer al langer voor Talpa, zowel voor als achter de schermen, maar wordt met deze presentatieklus echt een gezicht van de tv-zender. Bas Menting is in dienst bij Talpa Network, hij presenteert samen met Dylan Boet een programma op Radio 538.

Tom Mulder en Eddy Keur

In het programma moeten kandidaten in diverse spelvormen de prijs van producten raden. Het is de vijfde keer dat ‘The Price Is Right’ op de Nederlandse televisie te zien is. Het is het bekendst als ‘Prijzenslag’; onder die noemer presenteerde Hans Kazan het van 1989 tot en met 1993 op RTL4. Radio-dj Tom Mulder was één van de voice-overs. Het format was daarvoor al te zijn bij de AVRO tussen 1986 en 1988 onder de noemer ‘Prijs Je Rijk’. Fred Oster presenteerde het toen.

Deze eeuw maakte Carlo Boszhard het programma onder de noemer ‘Cash & Carlo’. Het was van 2002 t/m 2004 op Yorin; radio-dj Eddy Keur was toen de voice-over. Eddy Zoey heeft het format met zijn originele titel gepresenteerd in 2012 op SBS6 met Gaston Starreveld als stem.

