Rick van Velthuysen is de komende negen weken te horen op Radio Gelderland op zaterdagochtend. Tussen 07:00 en 10:00 uur maakt hij ‘Zin in Zaterdag’. “Een spoedklusje voor de komende negen weken. Of ik morgen al kan beginnen in Arnhem. Who do you call!??“, zegt hij er zelf over op sociale media.

Het programma wordt normaal gepresenteerd door Bastiaan Boog en René Arendsen. Van René werd vorige week afscheid genomen vanwege bezuinigingen. Bastiaan zou eigenlijk blijven, maar onduidelijk is of dat door gaat.

Rick van Velthuysen moest eind mei vertrekken bij Radio Veronica, omdat zijn contract niet werd verlengd. Bij de zender presenteerde hij een programma in het weekend. Sinds september is Rick dagelijks te horen op Grand Prix Radio.

Foto: Omroep Gelderland