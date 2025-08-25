Rick van Velthuysen maakt vanaf volgende week een programma op Grand Prix Radio. Vanaf maandag 1 september is hij op werkdagen te horen tussen 16:00 en 18:00 uur. Op diezelfde dag start de zender ppl met uitzenden in de Randstad op 97.6 FM.

In mei maakte Rick zijn laatste programma op Radio Veronica; zijn contract bij de zender is niet verlengd. De dj gaf eerder aan dit niet te zien aankomen. Nu heeft hij een nieuwe uitdaging gevonden.

Rick van Velthuysen ziet de stap met vertrouwen tegemoed: “Ik heb eerder meegebouwd aan een radiozender en dat werd de grootste van het land. Dit voelt absoluut hetzelfde, bij en rondom Grand Prix Radio hangt een positieve vibe en dat spreekt me enorm aan. Bovendien heb ik de vrijheid gekregen om ook elders radio te mogen maken en om dat vertrouwen te krijgen is bijzonder.”

Volgens managing director René Oosterman is dit hét juiste moment om Rick aan boord te halen: “Rick heeft een enorme staat van dienst met een grote fanbase. Hij is bij uitstek geschikt om Grand Prix Radio verder te laten groeien en luisteraars te entertainen onderweg naar huis in de spits.”

De komende tijd gaat Grand Prix Radio de transititie in naar Sportradio. Dit moet in het laatste kwartaal van dit jaar en eerste halfjaar van 2026 plaatsvinden.

Foto: Radio Veronica