René Verkerk verruilt Radio 10 voor Radio Noordzee, zo maakte Talpa gisteren al bekend. De dj gaat het middagprogramma op de nieuwe zender maken, samen met zijn sidekicks Jonathan en Cobus. “Het was geen makkelijke beslissing, maar wel een heel bewuste keuze”, zegt hij daar nu over.

Radio Noordzee is vanaf september op FM en DAB+ te horen in Brabant en het noorden van Limburg. “Ik ga naar een andere zender waar ik nog meer mijn creativiteit kwijt kan en waar ik mijn voorkeur voor de Nederlandstalige muziek tot bloei kan laten komen.” Op maandag 1 september begint hij met zijn dagelijkse middagprogramma tussen 16:00 en 19:00 uur.

Op Radio 10 is de dj nu in de avonduren te horen. “Ik kijk met enorm veel dankbaarheid terug op de tijd bij Radio 10. Op de collega’s met wie ik heb gelachen, geleerd en samen geweldige radio heb gemaakt.” Over zijn nieuwe programma zegt hij: “Een programma met pret, plezier, jolijt en heel veel Nederlandse artiesten over de vloer zijn wij 200 procent gemotiveerd om te beginnen.”

Foto: Radio 10