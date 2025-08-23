René Verkerk maakt aankomende maandag zijn laatste uitzending op Radio 10. Hij is dan 30 jaar lang te horen geweest op de radiozender, waar hij in 1995 begon. René maakt de overstap naar Radio Noordzee, dat net als Radio 10 eigendom is van Talpa Network.

De radio-dj startte op 25-jarige leeftijd bij Radio 10, dat toen nog Radio 10 Gold hette. Hij was jarenlang sidekick in de ochtend van Tom Mulder, presenteerde er een show in het weekend en was een tijdlang te horen met een eigen ochtendshow. Tien jaar geleden, in 2015, verhuisde hij terug naar het weekend. In september 2022 verkaste René vervolgens naar de late avond op Radio 10, tussen 21:00 uur en middernacht.

Bij Radio Noordzee gaat René het middagprogramma presenteren, samen met zijn sidekicks Jonathan en Cobus. “Het was geen makkelijke beslissing, maar wel een heel bewuste keuze”, zei hij daar onlangs over. Renés tijdslot in de late avond op Radio 10 wordt overgenomen door Edwin Ouwehand.



Foto: Radio 10