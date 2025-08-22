René Oosterman is de nieuwe Managing Director van Grand Prix Radio. Hij zal de zender binnenkort transformeren naar Sportradio, de radiozender wil zich verbreden en niet alleen op Formule 1 richten. Ook zal de zender vanaf 1 september op de FM te horen zijn.

De nieuwe directeur van de zender is geen onbekende in de mediawereld. De afgelopen tien jaar was hij zendermanager van SBS6 en bekleedde eerder leidinggevende functies bij RTL4, waar hij verantwoordelijk was voor RTL Sport en later als programmadirecteur

van RTL4. Hij combineert zijn nieuwe functie met zijn huidige adviserende rol binnen Talpa Network.

“Mijn carrière begon bij Studio Sport, waarna ik bij RTL de sportafdeling mocht opbouwen. Voor mij voelt deze stap als een terugkeer naar mijn sportroots. De combinatie van sport en media blijft mijn passie. Met Sportradio zetten we iets unieks neer: de eerste commerciële sportradiozender van Nederland, met content via 97.6 FM, DAB+ en online,” aldus René.

De verandering van Grand Prix Radio naar Sportradio zal in het laatste kwartaal van dit jaar en eerste halfjaar van 2026 plaats vinden.

Foto: Edwin Smulders