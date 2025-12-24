De eindstand van de 22e editie van 3FM Serious Request is 18.423.666 euro. Daarmee overtreft de actie, die dat jaar werd gehouden voor Spieren voor Spieren, de eindstand van 2014, toen in Haarlem 12.380.438 euro werd opgehaald voor het Rode Kruis om meisjes te helpen die het slachtoffer worden van seksueel geweld in conflictgebieden.

Aan het einde van de middag werd al duidelijk dat NPO 3FM dit jaar meer geld zou ophalen dan eerdere edities. In het jaar na de actie wordt altijd de definitieve opbrengst bekendgemaakt, die bijna altijd hoger uitvalt dan de eindstand op Kerstavond. De hoogste opbrengst was in 2012, toen het Glazen Huis in Enschede stond. Toen werd er 13.839.731 euro opgehaald voor het Rode Kruis om babysterfte te verminderen.

Spieren voor Spieren

Deze editie van 3FM Serious Request was de vijfde editie sinds de terugkeer van Het Glazen Huis in 2021. Na drie jaar een andere actievorm te hebben geprobeerd besloot 3FM het oude concept terug te brengen, maar niet langer geld op te halen voor het Rode Kruis. In plaats daarvan kiest het radiostation ieder jaar een ander doel uit. Sindsdien groeit de opbrengst ieder jaar.

Dit jaar was het doel Spieren voor Spieren. Het Glazen Huis stond in ‘s-Hertogenbosch, waarvandaan Barend van Deelen, Mart Meijer en Sophie Hijlkema 24/7 radio maakten. Ze draaiden verzoekplaten voor geld, maar er was ook vooral heel veel aandacht voor alle Nederlanders die zelf in actie kwamen om geld op te halen.

3FM start vanavond om 22:00 uur met het uitzenden van de ‘Top Serious Request’. Tot oudejaarsdag 12:00 uur worden de meest aangevraagde platen van afgelopen week gedraaid.

Foto: NPO 3FM / Ben Houdijk