We Are The Beat, het radiostation van 538-dj Dennis Ruyer, is deze week ook te beluisteren via DAB+ in de Randstad. Dat schrijft Dennis op Instagram. Op We Are The Beat is non-stop elektronische muziek te horen. “Toch superdik om je eigen zender onderweg te horen”, schrijft de radio-dj.

Dennis zette de eigen radiozender afgelopen zomer op, nadat hij al jaren met het idee had rondgelopen. De zender is deze week te horen op kanaal 9A op DAB+ in de Randstad. Waarom hij maar zeer tijdelijk via de digitale radio uitzendt, is niet duidelijk.