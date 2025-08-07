De temperaturen lopen de komende dagen op tot zomerse waarden. Radiostations spelen in op die hitte, door met themalijsten te komen. Zo is op Radio 10 dit weekend de ‘BBQ Top 250’ te horen. “De beste hits om bij te genieten, chillen en grillen”, aldus het station. Luisteraars die hun stem uitbrengen op de lijst, maken kans op een luxe barbecue.

Sky Radio draait aankomende zaterdag de ‘Summer Top 101’. “De ultieme zomerhitlijst samengesteld door onze luisteraars. Van iconische klassiekers tot de nieuwste zomerhits, deze lijst heeft alles voor jouw perfecte zomer”, aldus de zender. De lijst is zaterdag tussen 9:00 en 17:00 uur te horen.

Qmusic start aankomende maandag met de ‘Q-Top 500 van de Zomer’, de 500 beste platen met een zomers tintje. “Het hoge woord is eruit: het kwik gaat ein-de-lijk weer stijgen”, meldt Qmusic. De zomerse lijst start maandag om 10:00 uur. De lijst is elke werkdag tot 18:30 uur te horen. Volgende week vrijdag wordt even voor 14:00 uur de nummer 1 gedraaid.

Festival Top 1003

NPO 3FM draait ook een zomers-gerelateerde themalijst. De jongerenzender is zoek naar de beste platen voor de festivalzomer voor de ‘Festival Top 1003’. De lijst met de beste ‘festivaltracks’ is vanaf volgende week zaterdag te horen. Dit zijn de uitzendtijden:

Zaterdag 16 & zondag 17 augustus: tussen 10:00 en 19:00 uur

Maandag 18 t/m donderdag 21 augustus: tussen 8:00 tot 22:00 uur

Vrijdag 22 augustus: tussen 8:00 en 14:00 uur

Foto: Radio 10, Sky Radio en Qmusic