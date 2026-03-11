RadioNL is gestopt met het uitzenden van de nieuwsbulletin van World News Company. Op de radiozender zijn voortaan de bulletins van het ANP te horen. “Als RADIONL zijnde wilden we deze stap al langer maken voor de luisteraar en het is uiteindelijk gelukt”, zegt Nico Silvius, directeur van RadioNL.

Nico noemt het ANP ‘een instituut’. “Ze beschikken over alle nieuws uit binnen- en buitenland en dat nieuws is veelal als eerste voor hun beschikbaar”, zegt hij. RadioNL heeft extra budget vrijgemaakt om de bulletins van ANP voortaan uit te kunnen zenden.

World News Company (WNC) is een Nederlandse nieuwsdienst, die bulletins verzorgt op diverse lokale en regionale radiozenders. Het bedrijf kwam eind 2019 onder vuur te liggen vanwege omvangrijk plagiaat. WNC nam honderden artikelen van landelijke nieuwsmedia over, zonder dat er bronvermelding plaatsvond. Sublime stopte daarop met de bulletins.

Foto: RADIONL