NPO Radio 1 besteedt vanaf komende zaterdag twee weken lang uitgebreid aan de Olympische Spelen. De Winterspelen vinden dit keer plaats in Milaan, maar de uitzendingen komen wel gewoon vanuit de studio in Hilversum. Onder de noemer ‘RadiOlympia’ wisselen live verslag, interviews en regulier nieuws elkaar af.
Tijdens de uitzendingen van ‘RadiOlympia’ presenteren de reguliere presentatoren van Radio 1 de uitzendingen samen met presentatoren van de sportredactie van de NOS. Overdag is Ghislaine Plag te horen, ’s avonds Robbert Meeder. Daarnaast schuiven er analisten, afhankelijk van de sport waar Nederland in uitkomt.
De speciale uitzendingen hebben geen vaste tijden, maar zijn afhankelijk van wat er op het programma staat in Milaan. “RadiOlympia is erbij zodra Nederlanders met medaillekansen in actie komen. De focus ligt op langebaanschaatsen en shorttrack, maar ook het bobsleeën, skeleton, kunstschaatsen en snowboarden wordt op de voet gevolgd”, aldus de NPO. Uiteraard wordt in de uitzendingen van ‘Langs de Lijn (En Omstreken)’ ook uitgebreid aandacht besteed aan de Olympische Spelen.
Programmering RadiOlympia
Het volledige overzicht van de uitzendingen van de Olympische Spelen op Radio 1:
Zaterdag 7 februari
15.00 – 19.00 uur: Ghislaine Plag & Patrick Lodiers
Met aandacht voor: schaatsen (3000 meter v)
Zondag 8 februari
14.00 – 19.00 uur: Ghislaine Plag & Hugo Borst
Met aandacht voor: schaatsen (5000 meter m)
Maandag 9 februari
16.00 – 19.00 uur: Ghislaine Plag & Fleur Wallenburg
Met aandacht voor: schaatsen (1000 meter v)
Dinsdag 10 februari
09.30 – 12.00 uur: Ghislaine Plag & Roos Abelman
12.00 – 13.30 uur: Ghislaine Plag & Suzanne Bosman
Met aandacht voor: shorttrack (500 meter v, 1000 meter m en mixed relay)
Woensdag 11 februari
18.00 – 23.00 uur: Ghislaine Plag & Hans van der Steeg
Met aandacht voor: schaatsen (1000 meter m)
Donderdag 12 februari
16.00 – 19.00 uur: Ghislaine Plag & Fleur Wallenburg
19.00 – 21.00 uur: Robbert Meeder & Natasja Gibbs
21.00 – 23.00 uur: Robbert Meeder & Jan Willem Wesselink
Met aandacht voor: schaatsen (5000 meter v) en shorttrack (500 meter v en 1000 meter m)
Vrijdag 13 februari
16.00 – 19.00 uur: Ghislaine Plag & Dieuwke Teertstra
Met aandacht voor: schaatsen (10.000 meter m) en skeleton (v)
Zaterdag 14 februari
15.00 – 23.00 uur: Ghislaine Plag & Patrick Lodiers
Met aandacht voor: schaatsen (ploegenachtervolging v en 500 meter m), skeleton v en shorttrack (1500 meter m, 1000 meter v en relay)
Zondag 15 februari
14.00 – 19.00 uur: Ghislaine Plag & Hugo Borst
Met aandacht voor: schaatsen (ploegenachtervolging m en 500 meter v)
Maandag 16 februari
10.30 – 12.00 uur: Ghislaine Plag & Roos Abelman
12.00 – 13.30 uur: Ghislaine Plag & Suzanne Bosman
Met aandacht voor: shorttrack (1000 meter v, 500 meter m en 5000 meter relay m) en snowboard v
Dinsdag 17 februari
14.00 – 18.00 uur: Robbert Meeder & Natasja Gibbs
Met aandacht voor: schaatsen (ploegenachtervolging m/v)
Woensdag 18 februari
19.00 – 21.00 uur: Ghislaine Plag & Natasja Gibbs
21.00 – 23.00 uur: Ghislaine Plag & Hans van der Steeg
Met aandacht voor: shorttrack (500 meter m en 3000 meter relay v)
Donderdag 19 februari
14.00 – 18.00 uur: Ghislaine Plag & Fleur Wallenburg
Met aandacht voor: schaatsen (1500 meter m)
Vrijdag 20 februari
16.00 – 19.00 uur: Ghislaine Plag & Dieuwke Teertstra
21.00 – 23.00 uur: Robbert Meeder & Jan Willem Wesselink
Met aandacht voor: schaatsen (1500 meter v) en shorttrack (5000 meter relay m en 1500 meter v)
Zaterdag 21 februari
15.00 – 19.00 uur: Ghislaine Plag & Patrick Lodiers
Met aandacht voor: schaatsen (massastart m/v)
Foto: RadioFreak.nl