NPO Radio 1 besteedt vanaf komende zaterdag twee weken lang uitgebreid aan de Olympische Spelen. De Winterspelen vinden dit keer plaats in Milaan, maar de uitzendingen komen wel gewoon vanuit de studio in Hilversum. Onder de noemer ‘RadiOlympia’ wisselen live verslag, interviews en regulier nieuws elkaar af.

Tijdens de uitzendingen van ‘RadiOlympia’ presenteren de reguliere presentatoren van Radio 1 de uitzendingen samen met presentatoren van de sportredactie van de NOS. Overdag is Ghislaine Plag te horen, ’s avonds Robbert Meeder. Daarnaast schuiven er analisten, afhankelijk van de sport waar Nederland in uitkomt.

De speciale uitzendingen hebben geen vaste tijden, maar zijn afhankelijk van wat er op het programma staat in Milaan. “RadiOlympia is erbij zodra Nederlanders met medaillekansen in actie komen. De focus ligt op langebaanschaatsen en shorttrack, maar ook het bobsleeën, skeleton, kunstschaatsen en snowboarden wordt op de voet gevolgd”, aldus de NPO. Uiteraard wordt in de uitzendingen van ‘Langs de Lijn (En Omstreken)’ ook uitgebreid aandacht besteed aan de Olympische Spelen.

Programmering RadiOlympia

Het volledige overzicht van de uitzendingen van de Olympische Spelen op Radio 1:

Zaterdag 7 februari

15.00 – 19.00 uur: Ghislaine Plag & Patrick Lodiers

Met aandacht voor: schaatsen (3000 meter v)

Zondag 8 februari

14.00 – 19.00 uur: Ghislaine Plag & Hugo Borst

Met aandacht voor: schaatsen (5000 meter m)

Maandag 9 februari

16.00 – 19.00 uur: Ghislaine Plag & Fleur Wallenburg

Met aandacht voor: schaatsen (1000 meter v)

Dinsdag 10 februari

09.30 – 12.00 uur: Ghislaine Plag & Roos Abelman

12.00 – 13.30 uur: Ghislaine Plag & Suzanne Bosman

Met aandacht voor: shorttrack (500 meter v, 1000 meter m en mixed relay)

Woensdag 11 februari

18.00 – 23.00 uur: Ghislaine Plag & Hans van der Steeg

Met aandacht voor: schaatsen (1000 meter m)

Donderdag 12 februari

16.00 – 19.00 uur: Ghislaine Plag & Fleur Wallenburg

19.00 – 21.00 uur: Robbert Meeder & Natasja Gibbs

21.00 – 23.00 uur: Robbert Meeder & Jan Willem Wesselink

Met aandacht voor: schaatsen (5000 meter v) en shorttrack (500 meter v en 1000 meter m)

Vrijdag 13 februari

16.00 – 19.00 uur: Ghislaine Plag & Dieuwke Teertstra

Met aandacht voor: schaatsen (10.000 meter m) en skeleton (v)

Zaterdag 14 februari

15.00 – 23.00 uur: Ghislaine Plag & Patrick Lodiers

Met aandacht voor: schaatsen (ploegenachtervolging v en 500 meter m), skeleton v en shorttrack (1500 meter m, 1000 meter v en relay)

Zondag 15 februari

14.00 – 19.00 uur: Ghislaine Plag & Hugo Borst

Met aandacht voor: schaatsen (ploegenachtervolging m en 500 meter v)

Maandag 16 februari

10.30 – 12.00 uur: Ghislaine Plag & Roos Abelman

12.00 – 13.30 uur: Ghislaine Plag & Suzanne Bosman

Met aandacht voor: shorttrack (1000 meter v, 500 meter m en 5000 meter relay m) en snowboard v

Dinsdag 17 februari

14.00 – 18.00 uur: Robbert Meeder & Natasja Gibbs

Met aandacht voor: schaatsen (ploegenachtervolging m/v)

Woensdag 18 februari

19.00 – 21.00 uur: Ghislaine Plag & Natasja Gibbs

21.00 – 23.00 uur: Ghislaine Plag & Hans van der Steeg

Met aandacht voor: shorttrack (500 meter m en 3000 meter relay v)

Donderdag 19 februari

14.00 – 18.00 uur: Ghislaine Plag & Fleur Wallenburg

Met aandacht voor: schaatsen (1500 meter m)

Vrijdag 20 februari

16.00 – 19.00 uur: Ghislaine Plag & Dieuwke Teertstra

21.00 – 23.00 uur: Robbert Meeder & Jan Willem Wesselink

Met aandacht voor: schaatsen (1500 meter v) en shorttrack (5000 meter relay m en 1500 meter v)

Zaterdag 21 februari

15.00 – 19.00 uur: Ghislaine Plag & Patrick Lodiers

Met aandacht voor: schaatsen (massastart m/v)

Foto: RadioFreak.nl