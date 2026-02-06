De Olympische Winterspelen gaan vandaag van start in Milaan en verschillende radiozenders staan hierbij stil. Qmusic doet als radiopartner van NOC*NSF verslag van de Spelen in Milaan. Mattie Valk en Luc Sarneel gaan voor de zender naar Milaan. Dit keer komt er geen speciale studio, maar de mannen zullen in de bestaande programma’s en via socal media verslag doen.

Omdat Mattie daardoor niet in de studio is, zal hij in de ochtendshow vervangen worden door Domien Verschuuren. Domien zal samen met Marieke Elsinga te horen zijn. Zijn middagshow wordt overgenomen door Tom van der Weerd en Bram Krikke.

RadiOlympia

Traditiegetrouw is op NPO Radio 1 het programma RadiOlympia te horen. Dagelijks doet de NOS verslag van het langebaanschaatsen en het shorttrack en is daardoor op wisselende tijdstippen te beluisteren.

RadiOlympia wordt overdag gepresenteerd door Ghislaine Plag en in de avond door Robbert Meeder. Daarnaast schuift vaak één van de presentatoren van het vervangende programma aan. Bij het schaatsen zitten afwisselend Yara van Kerkhof, Jan Smeekens en Carlijn Achtereekte aan tafel als analist. Het commentaar bij de wedstrijden komt van Sebastiaan Timmerman.

Foto: Qmusic