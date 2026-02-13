Radio Veronica gaat aandacht vragen voor War Child. Niet met een traditionele actie om geld op te halen, maar met een speciale hitlijst waarmee het radiostation aandacht wil vragen voor kinderen die wereldwijd opgroeien met de gevolgen van oorlog. De lijst heet de ‘(S)Top 520’, waarbij het getal een verwijzing is naar het aantal kinderen dat hiermee te maken heeft.

Luisteraars kunnen in de eerste twee weken van maart stemmen op platen die volgens hen hoop, kracht en positiviteit uitstralen. “Of het nou om een vredeslied zoals ‘Imagine’ van John Lennon gaat, of om nummers die kracht geven, zoals ‘Don’t Stop Believin” van Journey en ‘Eye Of The Tiger’ van Survivor: hoopgevende muziek is er in alle genres en muziekstijlen. ‘Happy’ van Pharrell Williams, ‘Fix You’ van Coldplay, ‘Shake It Off’ van Taylor Swift, ‘Rollercoaster’ van Danny Vera en ‘Beautiful Day’ van U2 klinken verschillend, maar roepen een gemeenschappelijk gevoel van kracht en hoop op”, aldus Radio Veronica. De lijst wordt uitgezonden van 16 tot en met 20 maart.

Ernst Suur, de directeur van War Child Nederland, zegt in een persbericht: “Ons doel is helder: geen enkel kind zou moeten opgroeien met de gevolgen van oorlog. Toch is dat voor 520 miljoen kinderen wereldwijd de dagelijkse realiteit. Een getal zo groot dat het bijna zijn betekenis verliest. Daarom zijn we blij met deze actie van Radio Veronica, waarmee we op een positieve manier aandacht vragen voor hun situatie. Want kinderen zijn sterker dan oorlog. Maar ze kunnen het niet alleen. Samen halen we de oorlog uit een kind.”

Foto: Radio Veronica