Radio Veronica introduceert, in de aanloop naar Valentijnsdag, op vrijdag 13 februari ‘Love at First Ride’, waarbij single luisteraars op eerste date gaan in de Efteling. Radio Veronica-dj’s Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof brengen singles samen om te ontdekken of een eerste date, gecombineerd met spanning en snelheid, de kans op een klik vergroot. Luisteraars kunnen zich vanaf vandaag aanmelden via radioveronica.nl.

Van daten in het donker in de Vogel Rok tot een letterlijke speeddate in Joris en de Draak: tijdens Love at First Ride beleven de deelnemers hun eerste ontmoeting in verschillende attracties van het park. Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof volgen de singles gedurende hun dates en doen daar live verslag van op Radio Veronica tussen 16:00 en 19:00 uur.

Wouter van der Goes: “Uit onderzoek blijkt dat samen iets spannends ondernemen kan bijdragen aan een snellere klik. En daarbij is het toch veel leuker om direct face-to-face op date te gaan, in plaats van oeverloos te swipen op datingapps?”

Foto: Efteling