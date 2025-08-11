Radio Veronica stopt na jaren met de ‘Top 1000 Allertijden’. De themalijst wordt ingewisseld voor de ‘Veronica Top 3000′. “Na goed overleg hebben de dj’s van Radio Veronica besloten dat de beste muziek ooit gemaakt niet in de huidige Top 1000 Allertijden past”, aldus Radio Veronica.

De nieuwe lijst wordt, net als de eerder Top 1000-lijst, samengesteld door luisteraars die vanaf 18 augustus kunnen stemmen op hun favorieten. Om de lancering van deze nieuwe themalijst te vieren, houdt Radio Veronica de ‘Beste Muziekquiz Allertijden’. Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof gaan het land in en doen cafés in Alkmaar, ‘s-Hertogenbosch, Hilversum en Woerden aan. Luisteraars kunnen zich aanmelden.

‘2000 ook niet genoeg’

“Er zijn zoveel meer mooie nummers gemaakt dan er in onze Top 1000 Allertijden pasten”, zegt Frank van der Lende over de nieuwe lijst. “En zelfs 2000 is bij lange na niet genoeg. Daarom gaan we met de Radio Veronica Top 3000 drie weken lang op een muzikale trip, met nummers die je terugvoeren naar je huwelijk, een eerste stapavond of bijvoorbeeld een emotioneel afscheid.”

Opvallend is dat de nieuwe themalijst veel eerder te horen is dan de ‘Top 1000 Allertijden’ was: die themalijst werd steevast in november uitgezonden, maar de ‘Veronica Top 3000’ is volgende maand al te horen, van 1 tot en met 19 september.

