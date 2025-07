Na JOE mengt ook Radio Veronica zich in de Eredivisie. De radiozender wordt sponsor van voetbalclub Telstar en zal op het shirt en broekje komen te staan. Frank van der Lende over de samenwerking: “Direct na de promotie zijn we het gesprek aangegaan over een samenwerking.”

De samenwerking werd vanmiddag officieel bekendgemaakt tijdens de middagshow van Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof. Zij schakelden live over naar het stadion in Velsen-Zuid, waar Frank van der Lende en Gerard Ekdom aanwezig waren voor de onthulling. Samen met hoofdtrainer Anthony Correia, doelman Ronald Koeman jr. en verdediger Guus Offerhaus maakten zij de samenwerking officieel.

JOE

JOE kondigde eerder aan dat het op de shirtjes van PSV en Feyenoord komt te staan. De zender is voor deze clubs de officiële ‘Music Partner’.

Foto: Emre Tarlakusu