Gerard Ekdom, Frank van der Lende, Rob Stenders en collega’s maken van 11 tot en met 15 maart live radio vanuit een bed op Utrecht Centraal. Daarmee zet de radiozender zich in voor War Child en halen ze stemmen op voor de (S)Top 520 die een week later wordt uitgezonden.

“Wij gaan net als Yoko Ono en John Lennon 57 jaar geleden op een gigantisch bed zitten, om aandacht te vragen voor kinderen in oorlog”, zegt Gerard Ekdom. “Want een kind in oorlog is geen ver-van-je-bed-show. Tijdens de actieweek kunnen luisteraars langskomen om nummers aan te dragen voor de (S)Top 520. Het wordt een positieve, hoopvolle actie voor een onderwerp dat veel aandacht verdient. Je moet er toch niet aan denken dat je kinderen opgroeien in oorlog?”

Het bed is het symbool van de actie omdat alle kinderen een veilige plek verdienen om te slapen en dromen. De dj’s laten bijzondere verhalen horen van kinderen, ouders en hulpverleners. Daarnaast komen er veel gasten langs om hun plaat aan te dragen en om extra aandacht te vragen voor de actie.

Co-hosts

De hele actieweek schuiven bekende co-hosts aan. Zo nemen Katja Schuurman, Albert Verlinde en Leo Alkemade bij Gerard Ekdom plaats op het bed. Ook vinden er ‘Niet-ver-van-je-bed-shows’ plaats waarbij grote artiesten voor luisteraars optreden op een locatie in de buurt van Utrecht Centraal.

Foto: NS