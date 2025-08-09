Frank van ’t Hof is voor de tweede keer vader geworden. Het jongetje is geboren op 3 augustus en heet Loewie Billie, zo maakte Frank gisteren bekend in de middagshow op Radio Veronica. De dj heeft nu twee zoontjes: de ander heet Moos.

Frank heeft een relatie met Coco Hermans. De twee leerden elkaar kennen bij NPO Radio 2, waar Coco destijds productieleider was en Frank radio-dj. Sinds vorig jaar juni presenteert Frank samen met Wouter van der Goes de middagshow op Radio Veronica.

Foto: Annemieke van der Togt | BNNVARA