Chiel Montagne is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt aan persbureau ANP. Hij overleed aan de gevolgen van de longaandoening COPD.

De dj, echte naam Bert van Rheenen, werd vooral bekend met het tv-muziekprogramma ‘Op losse groeven’, dat later doorging als ‘Op volle toeren’. Zijn carrière begon in de jaren 60 op de radio, bij zeezender Radio Veronica. Het viel hem op dat veel Nederlanders van Nederlandstalige muziek en smartlappen hielden.

Chiel was als oprichter betrokken bij de oprichting van Holland FM. In 2003 wilde hij nog een eigen omroep starten. Hij had ook een eigen studio waarin veel artiesten hun platen opnamen. In 2010 kreeg Montagne een onderscheiding, hij werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto: Wikipedia / Creative Commons