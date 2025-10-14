Een nieuw nummer in de spotlights zetten, dat was ‘Het Clublied’ van Radio Veronica. Maar de zender is er na een paar maanden alweer mee gestopt. Op de website van Radio Veronica zijn alle verwijzingen naar ‘Het Clublied’ verwijderd.

“We moedigen graag nieuwe muziek aan, maar in de praktijk bleek een nieuwe, onbekende plaat minder goed te passen binnen de herkenbare muziekmix die we met Radio Veronica willen neerzetten”, zegt een woordvoerder van Radio Veronica tegen RadioFreak. “We hebben daarom gekozen om ruimte voor nieuwe muziek voor te behouden aan de shows van Gerard Ekdom, Rob Stenders, Wout & Frank en Frank van der Lende.”

Afgelopen zomer startte de zender met de ‘Radio Veronica Alarmschijf’. Die naam ‘Alarmschijf’ mocht het station echter niet gebruiken, waarna het de naam ‘Het Clublied’ kreeg. Het item was bedoeld om wekelijks een nieuwe plaat in het zonnetje te zetten.

Foto: Sander Koning | Radio Veronica