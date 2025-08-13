Radio Noordzee is vanaf september te horen via een Brabants FM-kavel. Bij de veiling van regionale commerciële FM-pakketten wist TiDa BV twee kavels in de wacht te slepen. Op een daarvan (B22) komt Radio Noordzee, aangevuld met FM-zenders in Weert en Roermond. Daarvoor komt een overeenkomst met Talpa Radio. Op de andere komt 8FM, is onlangs bekendgemaakt. Op de frequenties is nu RADIONL nog te horen.

Talpa blies Radio Noordzee begin april nieuw leven in. Dave Minneboo, Creatief Directeur Talpa Radio: “Radio Noordzee is een sterk merk binnen ons portfolio, met een herkenbare muzikale signatuur en een trouwe luistergroep. Dit genre is populair in Brabant en Limburg, waar bovendien veel Nederlandse artiesten vandaan komen. We zijn dan ook blij dat TiDa het initiatief heeft genomen om FM-uitzendingen in deze regio te starten. Zo wordt het voor luisteraars nog makkelijker om af te stemmen op Radio Noordzee.

Nieuwe middagprogrammering

Verder krijgt Radio Noordzee per 1 september een nieuwe middagprogrammering. In de middag is Jan Paul Grootentraast voortaan te horen van 13:00 tot 16:00 uur, waarna nieuwkomer René Verkerk, bekend van Radio 10, het overneemt tot 19:00 uur. De avond blijft non-stop.

Radio Noordzee Internationaal was een zeezender die uitzond in de jaren zeventig. Later ontleende Noordzee FM de naam aan de voormalige zeezender. Noordzee FM was actief van 1992 en 2005, toen het overging in Qmusic.