Radio Noordzee start morgen met een speciale editie in Gelderland: Radio Noordzee-Gelderland. De zender maakt hiervoor gebruik van frequenties van Blended Broken Beats, een bedrijf van Ad Ossendrijver. Een soortgelijke overeenkomst gebruikt Radio Noordzee ook om in Noord-Brabant en Limburg te horen te zijn.

Niet alleen Radio Noordzee-Gelderland zal dan starten ook Arrow Bluesbox Radio, ook deze maken gebruik van frequenties van hetzelfde kavel. Arrow Bluesbox Radio bestaat bijna vier jaar en draait Blues, Bluesrock, Americana en Country. De zender heeft ook frequenties in Zeeland.

FrequentiePlaatsZender
95.5DuivenArrow Bluesbox Radio
97.3UtrechtArrow Bluesbox Radio
101.9ZieuwentArrow Bluesbox Radio
94.0ApeldoornRadio Noordzee–Gelderland
94.2NijmegenRadio Noordzee–Gelderland
96.0EdeRadio Noordzee–Gelderland
99.5AmersfoortRadio Noordzee–Gelderland

Ad Ossendrijver

Ad Ossendrijver is al jaren de drijvende kracht achter verschillende Arrow zenders. Zo waren eerder Arrow Classic Rock, Arrow Jazz FM en Arrow CAZ! te horen.

