Radio Noordzee start morgen met een speciale editie in Gelderland: Radio Noordzee-Gelderland. De zender maakt hiervoor gebruik van frequenties van Blended Broken Beats, een bedrijf van Ad Ossendrijver. Een soortgelijke overeenkomst gebruikt Radio Noordzee ook om in Noord-Brabant en Limburg te horen te zijn.

Niet alleen Radio Noordzee-Gelderland zal dan starten ook Arrow Bluesbox Radio, ook deze maken gebruik van frequenties van hetzelfde kavel. Arrow Bluesbox Radio bestaat bijna vier jaar en draait Blues, Bluesrock, Americana en Country. De zender heeft ook frequenties in Zeeland.

Frequentie Plaats Zender 95.5 Duiven Arrow Bluesbox Radio 97.3 Utrecht Arrow Bluesbox Radio 101.9 Zieuwent Arrow Bluesbox Radio 94.0 Apeldoorn Radio Noordzee–Gelderland 94.2 Nijmegen Radio Noordzee–Gelderland 96.0 Ede Radio Noordzee–Gelderland 99.5 Amersfoort Radio Noordzee–Gelderland

Ad Ossendrijver

Ad Ossendrijver is al jaren de drijvende kracht achter verschillende Arrow zenders. Zo waren eerder Arrow Classic Rock, Arrow Jazz FM en Arrow CAZ! te horen.