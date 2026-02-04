Radio Noordzee zendt vanaf komende zaterdag een eigen hitlijst uit. Onder de noemer ‘De Noordzee Top 30’ worden tussen 14:00 en 16:00 uur de populairste Nederlandstalige hits uitgezonden. Op zondagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur wordt de lijst herhaald.

De presentatie van ‘De Noordzee Top 30’ is handen van Luuk van den Braak. Hij maakt daarnaast dagelijks van 13:00 tot 16:00 uur een programma en is daardoor zeven dagen per week te horen op het radiostation.

De weekendprogrammering van Noordzee was tot nu toe non-stop. Met ‘De Noordzee Top 30’ krijgt het radiostation nu op zowel zaterdag als zondag een gepresenteerd programma. De rest van de weekendprogrammering blijft voor nu non-stop.

Foto: Talpa Network