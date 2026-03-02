Radio Gelderland is vanaf vandaag gestopt met de eigen nieuwsbulletins met regionaal nieuws. In plaats daarvan wordt er alleen nog nieuws gedeeld “als het speelt” en “op een manier die we beter vinden passen bij de radiobeleving”, meldt de omroep. De nieuwsbulletins waren altijd op het halve uur te horen, bijvoorbeeld om 12:30 uur.

De regionale omroep van Gelderland is van start gegaan met een nieuwe programmering op radio en televisie. Onder meer Marloes Löffelman moest daardoor vertrekken. Omroep Gelderland heeft tevens een nieuw logo gekregen en de werkwijze is veranderd.

Minder reclame

Op de radio is voortaan tussen 9:00 en 15:00 uur veel minder reclame te horen, zo belooft de omroep. “We zenden dan alleen nog reclame uit op het hele uur rond het radionieuws van de NOS. Op de halve uren gaan we de programma’s niet meer onderbreken. We verwachten dat Radio Gelderland daarmee nog aantrekkelijker zal worden voor onze luisteraars.”

Waarom op Radio Gelderland voortaan veel minder nieuws te horen is, is niet duidelijk. De omroep heeft niet gereageerd op vragen daarover.

Foto: Omroep Gelderland