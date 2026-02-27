De programmering van Radio Gelderland gaat vanaf maandag flink op de schop. Jeroen Drogt en Marlous Löffelman verliezen hun programma op de regionale omroep van Gelderland. Naar verluidt gaat het aandeel nieuws op Radio Gelderland flink omlaag, al wil de zender daar zelf nog niets over zeggen. “Wat je daarvan gaat merken, vertellen we je de komende weken”, schrijft de zender op Facebook.

Het vertrek van Jeroen en Marlous is volgens Omroep Gelderland te wijten aan “een wettelijke regeling over het inzetten van freelancers en omdat Omroep Gelderland doelgroepgericht gaat werken en daardoor andere keuzes maakt”.

Marlous presenteert vandaag voor de laatste keer het lunchprogramma op Radio Gelderland, tussen 12:00 en 14:00 uur. Ze maakte eerder jarenlang radio met Rick van Velthuysen, onder andere op Radio Veronica. Radio Gelderland gaat vanaf maandag in de middag terug van drie naar twee radioprogramma’s. Er komen twee blokken: tussen 12:00 en 15:00 uur en van 15:00 tot 18:00 uur.

Weekendprogrammering

Jeroen Drogt, die eerder op Radio Veronica te horen was, maakt dit weekend eveneens zijn laatste shows op Radio Gelderland. Hij presenteert er op zaterdag en zondag tussen 14:00 en 18:00 uur een programma.

Er sneuvelen ook andere weekendprogramma’s op de regionale omroep van Gelderland, waaronder ‘De Koning te Rijk’ op vrijdagmiddag en ‘Gelderland Helpt’ op zaterdagmiddag. “Zoals al veel vaker in de 40-jarige geschiedenis van dit station, verbouwen we de boel af en toe om relevant en fris te blijven. Veel vertrouwde stemmen en programma’s blijven overigens, waarover later meer op deze Facebook-pagina”, schrijft Radio Gelderland.

Foto: David Wolf