Ben Liebrand is weer terug op de radio met zijn mixen. De winnaar van de Zilveren Reissmicrofoon is elke vrijdagmiddag te horen op Radio 8FM in Brabant tussen 17:00 en 18:00 uur.

In 1983 werd bij omroep Veronica op Hilversum 1 het jaar voor het eerst afgesloten met Ben Liebrands Grandmix, nadat eerder dat jaar In The Mix startte als eerste non-stop radioprogramma. Vanaf de millenniumwisseling was de Grandmix weer jaarlijks op oudejaarsavond te horen, ditmaal op Radio 538. Inmiddels is Ben Liebrand begonnen om alle missende edities in te halen. Op 31 december 2024 zond Radio Veronica de Grandmix 1994 uit, maar gemaakt in 2024.

8FM is sinds gisteren weer terug in de ether. Radio 8FM was van 1999 tot 1 december 2019 een vertrouwd geluid in de ether in Noord-Brabant. Het radiostation werd opgericht door Jan Tiebosch en Richard Damen, vandaar ook de naam TiDa. Toen commerciële radio in Nederland mogelijk werd, tuigden beide radiomakers Radio 8FM op. Inmiddels zijn ze allebei overleden. Sinds 2019 was Radio 10 Brabant te horen op de oude frequenties. Na de verdeling van de commerciële regionale frequenties is 8FM weer terug.

Ochtendshow

Willem Doreleijers maakt voortaan de ochtendshow op 8FM. Hij was hiervoor te horen bij Rivierenland Radio, nadat hij in maart weg moest bij Radio Veronica. ” Willem zorgt tussen zeven en half tien voor het ideale begin van je dag, vol met de lekkerste Classic Hits, info en

entertainment, speciaal voor Brabant”, aldus de zender.