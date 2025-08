Radio 8FM keert 1 september terug in de ether in Brabant. Dat heeft eigenaar TiDa BV bekendgemaakt. Zes jaar geleden werd de zender vervangen door Radio 10 Brabant. Zo werd toen het zendbereik van Radio 10 verbeterd, maar inmiddels is de zender al beter te ontvangen in Brabant. Daarnaast is de regelgeving zo dat landelijke partijen geen regionaal pakket mogen hebben.

Radio 8FM was van 1999 tot 1 december 2019 een vertrouwd geluid in de ether in Noord-Brabant. Het radiostation werd opgericht door Jan Tiebosch en Richard Damen, vandaar ook de naam TiDa. Beiden kenden elkaar uit de tijd van de radiopiraten, toen beiden actief waren in de regio Den Bosch, onder meer met de bekende radiopiraat Radio Benelux. Toen dit door herhaalde acties van de Radio Controle Dienst onmogelijk werd, verkasten beide radiomannen naar België om daar vrije radio te kunnen maken. Richard Damen – actief onder de dj-naam Richard Rijk – was ondertussen ook bij de grote radiopiraten Keizerstad en Delta 90 uit Nijmegen te horen. Toen commerciële radio in Nederland mogelijk werd, tuigden beide radiomakers Radio 8FM op. Inmiddels zijn beiden overleden.

In het Zuiden werd Richard Damen bekend met zijn artiestennaam Richard Rijk. Hij maakte 19 jaar lang de ochtendshow Rijk & Van Brabant op Radio 8FM, samen met Ronny van Brabant. Damen werd gediagnostiseerd met de ziekte kanker en overleed in 2020 op 55-jarige leeftijd. Ook met de gezondheid van Jan Tiebosch ging het ondertussen bergafwaarts. Dit leidde ertoe dat de dagelijkse leiding van Radio 8FM een te grote opgave voor hem werd. Door de gezondheidstoestand van beide oprichters werd de stekker op 1 december 2019 uit de radiozender getrokken.

Veiling

TiDa wist bij de veiling van commerciële regionale frequenties twee kavels in de wacht te slepen. Op een daarvan komt dus in ieder geval Radio 8FM. De zender zal ook via DAB+ te ontvangen zijn. Het format wordt gelijk als vroeger. Hierdoor staat muziek bestaande aan classic hits centraal.

Kans

“In de jaren dat Radio 8FM er niet was, bleef ik tegen mensen aanlopen die het station misten en het graag terug wilden hebben.”, zegt TiDa-bestuurder Loek Janssen. “Zowel luisteraars als adverteerders misten een echte Brabantse muziekzender waar ze zich thuis konden voelen. Ook bij mijzelf merkte ik dat het Radio 8FM-vuurtje niet minder, maar juist steeds feller ging branden. Nu de kans er ligt, grijp ik die – samen met het team – met beide handen aan.”