Radio 538 komt tijdens de Dutch GP weer vanaf het circuit in Zandvoort. Het is de vijfde keer dat de zender bij de Formule 1 race aanwezig is. Vanuit een mobiele studio in de fanzone is vanmorgen de ochtendshow gestart met de uitzendingen.
Tot en met zondag komt de zender een groot deel van de dag vanaf het circuit. Talpa Network, het moederbedrijf van de zender, is mediapartner van het evenement.
Programmering vanaf DutchGP
Vrijdag
06:00 – 10:00 uur: De 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien
10:00 – 12:00 uur: Dennis Ruyer
12:00 – 15:00 uur: Lindo Duvall
15:00 – 18:00 uur: Mark Labrand
18:00 – 21:00 uur: Bas & Dylan
Zaterdag
07:00 – 09:00 uur: Julia van Reyendam
09:00 – 12:00 uur: De 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien
12:00 – 14:00 uur: Jordi Warners
14:00 – 16:00 uur: Floris Molenaar
16:00 – 19:00 uur: Bas & Dylan
Zondag
07:00 – 09:00 uur: Julia van Reyendam
09:00 – 12:00 uur: Marnix Westhuis
12:00 – 15:00 uur: De 538 Middagshow met Frank & Airen
15:00 – 18:00 uur: Jordi & Julia
