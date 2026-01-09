Radio 538 besteedt dit jaar slechts één dag aan ‘De Vrienden van Amstel LIVE’. Het muziekevenement start vanavond en 538 is er op 16 januari de hele dag bij. Twee jaar geleden maakte de radiozender nog drie weken live radio vanaf het evenement en vorig jaar stond het zeven dagen met een speciale studio in het VIP-dorp.

Dit jaar is gekozen voor één dag, die 538 zelf ‘De Vrienden Vrijdag XXL-uitzending’ noemt. Van 07:00 uur tot 20:00 uur is er elk uur een liveoptreden vanuit Rotterdam Ahoy. De zender schakelt live tussen optredens uit de zaal en sessies in de backstagebar, met artiesten die diezelfde avond ook onderdeel zijn van de show. Daarnaast doen de 538-dj’s interviews en live verslag van de sfeer achter de schermen. Vanaf 20:00 uur is het concert live te horen op Radio 538, met commentaar van 538-dj’s.

Radio 538 volgt die dag tot 20:00 uur de reguliere programmering met als enige wijziging dat in plaats van Lindo Duvall tussen 12:00 en 14:00 uur Frank en Airen te horen zijn.

Foto: Nikki van Toorn