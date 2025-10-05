NPO Radio 5 heeft vorige week 1,13 miljoen luisteraars bereikt. Daarmee is de zender NPO 3FM voorbij, dat een weekbereik van 1,1 miljoen had. Opvallend is dat er geen themaweek op Radio 5 was – waardoor de luistercijfers vaak stijgen – en de zender toch 3FM heeft ingehaald. Het weekbereik van Radio 5 steeg in een jaar tijd met ruim 270.000 luisteraars, terwijl 3FM bijna 150.000 luisteraars minder heeft dan een jaar eerder.

Het marktaandeel van Radio 5 is al een tijd hoger dan die van 3FM, maar dat heeft ermee te maken dat mensen vaak heel lang naar Radio 5 luisteren. Zo staat Radio 5 bij trouwe luisteraars bijvoorbeeld de hele dag op, terwijl er naar 3FM veel korter wordt geluisterd. Opvallend nu is dat niet alleen het marktaandeel, maar ook het weekbereik van Radio 5 hoger is dan die van de jongerenzender.

FM-frequentie

Radio 5 heeft geen FM-frequentie, maar weet toch een grote groep luisteraars te trekken. In het verleden gingen al vaker geluiden om de FM-frequenties van het kwakkelende 3FM aan Radio 5 te geven, waardoor die zender naar verwachting nog verder zal groeien.

Volgende maand is op Radio 5 de ‘Evergreen Top 1000’ te horen. Die themalijst geeft de luistercijfers van het radiostation ook elk jaar een enorme boost.

Foto: NPO Radio 5