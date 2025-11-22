De programmering van NPO Klassiek wijzigt vanaf januari een klein beetje. Op vrijdagmiddag gaat Jet Berkhout tussen 14:00 en 17:00 uur haar nieuwe programma ‘Jets Vrijdagshow’ presenteren. Op dat tijdslot is nu nog ‘Podium’ te horen. Jets nieuwe programma komt daarvoor in de plaats, met muziek “vol klassieke kroonjuwelen, onontdekte parels en adembenemende filmmuziek”.

Momenteel is Jet op vrijdag en zaterdag te horen met ‘De Muziekfabriek’ tussen 12:00 en 14:00 uur. Jet Berkhout: “De late vrijdagmiddag is wat mij betreft het leukste moment van de week. Ik verheug me erop om samen met de luisteraars het weekend in te gaan met de allermooiste muziek.”

Op zondagmiddag maakt het programma ‘De Muziekfabriek’ van presentator Johannes Wirix-Speetjens plaats voor ‘Café Foyer’. In dat programma op NPO Klassiek gaan Jan van Poppel en Maarten van Wijk “met de luisteraar de zondag vieren. In de foyer is er ruimte voor gezelligheid, muziek en ontspanning. De geur van koffie en een lekkere portie muziek”, zo schrijft de zender.

Foto: NPO Klassiek | Nikki van Toorn